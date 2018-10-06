مباراة النصر والحزم.. سبب طريف وراء صفع كارينيو للنجمين أحمد موسى ونورالدين إمرابط؟

تناقلت جماهير نادي النصر السعودي لقطة صفع المدرب دانييل كارينيو للنجمين أحمد موسى والمغربي نورالدين إمرابط بحالة من السعادة؛ بسبب الكشف عن الروح العالية التي تسود أجواء البيت النصراوي حاليًا.

وانفرد النصر بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد فوز ساحق 5/1 على الحزم الذي انهار في الشوط الثاني، أمس الجمعة.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، الذي فاز أمس على الفيصلي، و3 نقاط عن الهلال حامل اللقب، الذي يستعد لمواجهة الزمالك المصري، اليوم السبت، في كأس السوبر المصري السعودي.

قصة تلك اللقطة تعود للتدريب الأخير للفريق قبل مواجهة الحزم، عندما أخبرهم كارينيو بأن مدة الإجازة التي سيحصل عليها اللاعبون ستكون بعدد أهدافهم في مرمى الحزم.

وبعد تسجيل الهدف الخامس للنصر، اتجه موسى ونورالدين إمرابط صوب مدربهم لتذكيره بعدد الأهداف ومدة الإجازة قبل أن يرد عليهم بالصفع، مذكرًا إياهم بأن هدف الحزم سيخصم من عدد أيام الإجازة والأهداف.