القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك على كأس السوبر المصري السعودي

يترقب جمهور الساحرة المستديرة في مصر والسعودية، المباراة النارية التي تجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري، على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في بطولة السوبر المصري السعودي التي تعود إلى الحياة بعد غياب طويل.

وجاءت هذه البطولة بفكرة من الراحل سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي الأسبق، وظهرت إلى النور بالفعل بعد موافقة الجانب السعودي.

وأقيمت البطولة عام 2001، وفاز الهلال على الإسماعيلي بطل الدوري المصري وقتها بهدفين مقابل هدف في السعودية على كأس الملك فهد، بينما فاز الاتحاد السعودي على الأهلي المصري بنتيجة 3-2 في القاهرة على كأس الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأقيمت نفس البطولة عام 2003، فاز الاتحاد على الإسماعيلي بهدف في السعودية، وفاز الزمالك على الاتحاد بنتيجة 2-1 في القاهرة.

موعد مباراة الهلال والزمالك والقنوات الناقلة

تنقل المباراة على عدد كبير من القنوات العربية، هي: “السعودية الرياضية، أبوظبي الرياضية، البحرين الرياضية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، دوري بلس و بيراميدز والعراق في بث مشترك من 5.45 مساء بتوقيت السعودية ـ 4.45 بتوقيت مصر حتى منتصف الليل بتوقيت السعودية 11 مساء بتوقيت مصر”.

وسيعلق على المباراة فهد العتيبي على ksa sports وتطبيق دوري بلس، وقناة “أبوظبي الرياضية 1” بصوت المعلق علي الكعبي، ودبي الرياضية سيتولى فارس عوض مسؤولية التعليق على المباراة.

وأعلنت شبكة قنوات “ksa sports” عن ستوديو تحليلي ضخم سينطلق قبل اللقاء؛ للحديث عن المباراة ومجرياتها.