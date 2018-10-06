مباراة الهلال والزمالك.. من يربح السوبر المصري السعودي خيسوس أم غروس؟

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب “جامعة الملك سعود” في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال السعودي والزمالك المصري بإدارة الحكم الألماني فيلكس بريش.

وتعود بطولة كأس السوبر المصري السعودي للأضواء من جديد بعد توقف دام 15 عامًا كاملة، وفاز بها الاتحاد مرتين والهلال مرة والزمالك مرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

وتبث المباراة عبر 3 قنوات فضائية هي 1ksa sports بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي، وksa sports 2 بصوت المعلق المصري بلال علام، وأبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك والهلال:

مواجهة تعود بعد غياب

تعود مواجهات الزمالك ضد الهلال بعد غياب 14 عامًا كاملة منذ أن التقى الفريقان في بطولة دوري أبطال العرب العام 2004.

وتعادل الفريقان بالقاهرة بهدف لكل منهما وفاز الهلال في السعودية بهدفين دون رد بدور المجموعات، وفاز الزمالك في مباراة المركزين الثالث والرابع في لبنان بنتيجة 3/2.

خيسوس ضد غروس

يقود كلا الفريقين مدربان على أعلى مستوى يملكان سيرة ذاتية رائعة، فالهلال يدربه البرتغالي خورخي خيسوس أحد أبرز مدربي الكرة البرتغالية والذي قاد الأندية الكبرى هناك بنفيكا وسبورتنغ لشبونة ونجح في تطوير واكتشاف العديد من المواهب.

ويبدو السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك اسمًا معروفًا بشدة في الكرة السعودية بعدما قاد الأهلي لتحقيق الثنائية المحلية قبل 3 أعوام وقدّم مسيرة ممتازة مع الراقي بخلاف تجاربه التدريبية في بازل وجراسهوبرز السويسريين وتوتنهام الإنجليزي.

وسبق أن واجه غروس نادي الهلال في 10 مناسبات فاز في 4 لقاءات وخسر 3 مرات وتعادل مثلها.

القوة الضاربة

يتسلح نادي الهلال بالقوة الضاربة في تشكيلته وخطة المدرب خيسوس 4-1-4-1 للاستفادة بأقصى قدر ممكن من الأسلحة الهجومية.

ويعتمد الهلال على خبرات حارسه العُماني الدولي علي الحبسي مع رباعي الدفاع الإسباني ألكسندر بواتيا وبجواره علي آل بليهي ومحمد البريك وحسن كادش وهما الظهيران المتميزان هجوميًا.

ويلعب محمد كنو دورًا كبيرًا كلاعب ارتكاز مع رباعي الرعب وصانع اللعب عمر عبدالرحمن “عموري” النجم الإماراتي الشهير وبجواره البرازيلي كارلوس إدواردو وعلى الأطراف سلمان الفرج وسالم الدوسري ويقود الهجوم الفرنسي بوفايتيمي غوميز القاطرة البشرية.

ويحتفظ خيسوس بأوراق رابحة مثل السوري عمر خربين والفنزويلي جيلمين ريفاس ومهند ومختار فلاته ومحمد الشلهوب.

وأكد أشرف قاسم، مدافع الزمالك والهلال الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أنه لا ينسى ذكرياته الرائعة مع الفريق السعودي الذي لعب له في الثمانينات من القرن الماضي وكانت تجربة مميزة.

وأوضح أن الزمالك سيواجه اختبارًا صعبًا نظرًا لأن الهلال فريق متكامل ومرعب هجوميًا ويلعب وسط أرضه وجمهوره وبالتالي المباراة ستكون قوية.

الأسلحة البيضاء

يعتمد كريستيان غروس على الأسلحة البيضاء في تشكيلة الزمالك بخطة 4-2-3-1، ويراهن غروس على الحارس محمود عبدالرحيم جنش وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز مفتاح اللعب المميز في الجبهة اليمنى وبهاء مجدي الظهير الأيسر.

ومن المنتظر أن يلعب غروس بثنائي الارتكاز طارق حامد صاحب المجهود الوافر دفاعيًا والتونسي فرجاني ساسي العقل المفكر ونجم وسط الزمالك وأمامهما يوسف أوباما كصانع لعب ويمينًا إبراهيم حسن ويسارًا محمود عبدالمنعم كهربا.. ويقود الهجوم الكونغولي كابونغو كاسونغو