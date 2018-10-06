رسميًا.. الألماني فيلكس بريش حكمًا لمباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري (صورة)

سيقود الحكم الألماني فيلكس بريش مباراة الهلال ومنافسه الزمالك، اليوم السبت، في كأس السوبر السعودي المصري.

ونشرت قناة KSASPORTS، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة “رسميًا.. الحكم الألماني فيلكس بريش يقود مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك مساء اليوم السبت.

وكان فيلكس بريش قد أثار جدلًا كبيرًا قبل أيام، عندما طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا، في لقطة رأى كثيرون فيها ظلمًا كبيرًا لرونالدو.

ويستضيف الهلال منافسه الزمالك المصري، اليوم السبت، الساعة 20:0 توقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وهذه رابع مباراة بين الهلال والزمالك، وفي 3 مباريات سابقة بينهما، فاز الزمالك في مباراة والهلال في مباراة، وتعادلا في مباراة، وكانت في دوري أبطال العرب العام 2004، كما فاز الزمالك 2/0 وديًا العام 2015.