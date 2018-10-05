صحيفة سعودية تتهم محمود الخطيب بالإشراف على لجان إلكترونية لتوتير الأجواء‎ (صورة)

اتهمت صحيفة “الرياض” السعودية محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بالإشراف على لجان إلكترونية للعمل على توتير الأجواء بين الجماهير المصرية ونظيرتها في المملكة.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن مجلس إدارة الأهلي يدير مجموعة من اللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإشعال الفتنة بين جماهير الكرة في البلدين، ويقوم على تمويل هذه اللجان رجال أعمال من مجلس الأهلي.

وكتبت الصحيفة نصًا: “لجان إلكترونية يشرف عليها الخطيب رئيس الأهلي ويمولها الدمياطي والجارحي عضوا مجلس إدارة الأهلي لتوتير الأجواء وتهييج الجماهير”.

وأضافت: “محمد كامل رئيس شركة برزنتيشين ومعه وزير الرياضة المصري الأسبق خالد عبدالعزيز تقودهما مصالح شخصية لتوتير العلاقات الرياضية السعودية المصرية، ويجدان دعمًا غريبًا في ذلك”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتساؤل: “هل يتوقف هذا الهراء؟”.

#عاجل| مصدر خاص لـ”الرياضية”: محمد كامل رئيس شركة برزنتيشين ومعه وزير الرياضة المصري الأسبق خالد عبدالعزيز تقودهما مصالح شخصية لتوتير العلاقات الرياضية السعودية المصرية ويجدان دعماً غريباً في ذلك … ويتساءل: هل يتوقف هذا الهراء؟ — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

المصدر الخاص لـ”الرياضية”: لجان إلكترونية يشرف عليها الخطيب رئيس الأهلي ويمولها الدمياطي والجرحي عضوا مجلس إدارة الأهلي لتوتير الاجواء وتهييج الجماهير. — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وتوترت علاقة الأهلي مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، في الفترة الأخيرة.