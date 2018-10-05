ترتيب الدوري السعودي بعد اكتساح النصر للحزم وفوز الأهلي على الفيصلي (صورة)

ارتقى نادي النصر إلى قمة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد اكتساحه لضيفه الحزم بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وأحرز خماسية النصر، النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا (هدفين)، والمغربي نور الدين أمرابط، ومحمد السهلاوي في الدقائق 26 و47 و56 و74 و79 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الحزم الوحيد عن طريق البرازيلي رودولفو ألميدا في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى النصر إلى قمة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 5 نقاط في المركز العاشر.

كما رفع النادي الأهلي رصيده إلى 13 نقطة بعد فوزه على الفيصلي بهدفين نظيفين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: