نفاد تذاكر مباراة الهلال والزمالك في كأس السوبر السعودي المصري

نفدت تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري التي ستلعب، غدًا، بين الهلال والزمالك، على ملعب جامعة الملك سعود الرياضي.

وأصدرت شركة “صلة” الرياضية بيانًا قالت فيه: إن التذاكر نفدت بالكامل، بما فيها المنصة.

يذكر أن سعة ملعب جامعة الملك سعود الرياضي 24 ألف متفرج، والتذاكر المخصصة لجماهير الهلال 70% من سعة الملعب، و30% لجماهير الزمالك

في نفس السياق، سيستحضر كريستيان غروس، مدرب الزمالك، خبرته التي اكتسبها من خلال العمل في السعودية حين يواجه الهلال، غدًا السبت، على لقب كأس السوبر المصري السعودي لكرة القدم.

ويحل الزمالك ضيفًا على الهلال، طامحًا في أن تسعفه خبرة السويسري غروس الذي توج مع الأهلي السعودي بثنائية الدوري وكأس الملك في 2015-2016.

وقال غروس، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “أنا سعيد بمواجهة أحد أعرق أندية آسيا مجددًا، وسنقاتل للحصول على اللقب وسيدعمنا جمهور كبير في السعودية”.

وعن خبراته السابقة في مواجهة بطل السعودية قال: “الهلال حاليًا مختلف عن الفريق الذي واجهته في السابق، ويملك الآن ثمانية لاعبين أجانب وسندفع بأفضل تشكيلة ممكنة أمامه”.

وسيواجه دفاع الزمالك مهمة صعبة أمام خط هجوم قوي للهلال، يتقدمه الفرنسي بافتيمبي غوميز وصانع اللعب عمر عبدالرحمن (عموري) والبرازيلي كارلوس إدواردو.

لكن الظهير الأيمن حازم إمام، قائد الفريق، لم يبدِ أي قلق، وقال: “نعرف أننا نواجه فريقًا قويًا يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، لكننا ننشد الفوز والعودة لمصر بكأس السوبر”.

أما عموري، نجم الإمارات وأفضل لاعب في آسيا 2016، فأشار إلى أن المباراة ستكون متكافئة لا سيما أن الزمالك يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية.

وأضاف: “نلعب في فريق كبير يطمح دائمًا للألقاب ودرسنا الزمالك جيدًا. نعرف أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة هنا، ولا نحتاج لدعوة جماهيرنا للحضور، فقد اعتادوا على دعمنا دائمًا، ويتبقى فقط القيام بواجباتنا في الملعب”.