ksa sports تُعلن عن ستوديو تحليلي ضخم لمباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري‎

يترقب جمهور الساحرة المستديرة في مصر والسعودية المباراة النارية، التي تجمع بين ناديي الهلال السعودي والزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي، التي تعود إلى الحياة بعد غياب طويل.

ويحمل الهلال لقب بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما يخوض الزمالك المباراة بوصفه بطل كأس مصر.

وستذاع مباراة الهلال مع الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي بالرياض من خلال البث المباشر عبر قنوات؛ “ksa sports” بتعليق فهد العتيبي، وتطبيق دوري بلس، وقناة “أبوظبي الرياضية 1” بصوت المعلق علي الكعبي، ودبي الرياضية وسيتولى فارس عوض مسؤولية التعليق على المباراة.

وأعلنت شبكة قنوات “ksa sports” عن ستوديو تحليلي ضخم سينطلق قبل اللقاء؛ للحديث عن المباراة ومجرياتها.

وفيما يلي أسماء المعلقين والمحللين والمراسلين قبل وخلال وبعد المباراة: