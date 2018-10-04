وليد الفراج مديرًا للشبكة التلفزيونية الرياضية السعودية الجديدة‎

أعلن الإعلامي وليد الفرّاج عن تدشين مشروع الشبكة التلفزيونية الرياضية السعودية الجديدة‎، التي ستنقل مباريات الدوري السعودي.

وكتب الفراج تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “ولادة عملاق اعلامي وتلفزيوني جديد في المملكة العربية السعودية برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، بلادنا ستعود الى موقعها كرائد للإعلام الرياضي في الشرق الاوسط والبداية من هنا من الدوري السعودي، شكرًا للقيادة، أحلام إعلام الوطن ستتحقق بمعايير دولية”.

وقال: “منذ شهر ونصف ونحن في ورشة عمل يقودها معالي المستشار لمشروع الشبكة الرياضية الاعلامية السعودية الجديدة، وكلما وصلنا الى مستوى قال لنا: أريد أفضل وهذا ما يصعب من مهمتنا للوصول الى طموحات القيادة الرياضية، إنها مسؤولية كبيرة واتمنى ان نُبيض وجهنا أمامه وأمامكم”.

وأضاف: “تغطية بمعايير عالمية وشاشة مبهرة وبرنامج لتوطين التقنية والتوظيف، إنها ثلاثة تحديات كبيرة أمام مشروع الشبكة التلفزيونية الجديدة والتي أعلن عنها معالي المستشار اليوم إنها تحدي كبير سيحتاج طاقات سعودية شابة جديدة، جهزوا نفسكم يا شباب ويا شابات”.

واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: “كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته بتكليفي بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة التي ستكون نجما وطنيا مشرفا ويعكس قدرات المواطنين السعوديين بدعم الخبرات الأجنبية الحقيقية في صناعة التلفزيون، إنه تحدي كبير كم أتمنى ان أكون عند حسن ظن أبو ناصر”.

ولادة عملاق اعلامي وتلفزيوني جديد في المملكة العربية السعودية برعاية معالي المستشار تركي ال الشيخ ، بلادنا ستعود الى موقعها كرائد للاعلام الرياضي في الشرق الاوسط والبداية من هنا من الدوري السعودي ، شكرًا للقيادة، احلام اعلام الوطن ستتحقق بمعايير دوليه ????????????#لقاء_تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/BPsQLADMGg — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة التي ستكون نجما وطنيا مشرفا ويعكس قدرات المواطنين السعوديين بدعم الخبرات الأجنبية الحقيقية في صناعة التلفزيون ، انه تحدي كبير كم أتمنى ان أكون عند حسن ظن ابوناصر ????#لقاء_تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/WVUsz4aDrw — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

منذ شهر ونصف ونحن في ورشة عمل يقودها معالي المستشار لمشروع الشبكة الرياضية الاعلامية السعودية الجديدة ، وكلما وصلنا الى مستوى قال لنا : اريد افضل وهذا ما يصعب من مهمتنا للوصول الى طموحات القيادة الرياضية ، انها مسؤولية كبيرة واتمنى ان نُبيض وجهنا أمامه وامامكم #لقاء_تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/bi6GM3ccz9 — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٤ أكتوبر ٢٠١٨