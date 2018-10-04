نادي الهلال السعودي تواصل مع شركة شهيرة لبناء ملعبه الجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال تواصلت أمس مع شركة “بوبیولوس” الشهيرة لتصميم المنشآت، من أجل التفاوض حول تصميم مميز لملعب النادي عقب الإعلان عن بناء أربعة ملاعب رياضية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

كان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، كشف عن مبادرة لبناء 4 ملاعب للأندية الأربعة الكبرى في المملكة.

وقالت صحيفة الرياضية إن “إدارة النادي تحرَّكت سريعًا من أجل إنجاز تصميم مبتكر وفريد من نوعه، تقدّمه إلى الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماده”.

وشركة بوبیولوس نفَّذت تصاميم ملعب ويمبلي الشهير، إضافة إلى ملعبي توتنهام والإمارات في لندن، وأيضًا حلبة إرينا في لاس فيغاس.

من جهة أخرى، قال مدير الكرة في نادي الهلال فهد المفرج، لصحيفة عكاظ إن “الإجراء الذي سيتم اتخاذه حول تصريحات لاعب الفريق الأول عمر عبدالرحمن عبر قناة دبي الإماراتية، سيكون بحسب ما تراه إدارة النادي، ومرضيًا للطرفين”.