بسبب منع الخمر في السعودية.. بطل السوبر العالمي احتفل بلقبه “بشكل هادئ”‎

يرى كالوم سميث بطل السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أقيم في مدينة جدة السعودية إن استضافة المملكة للنزال حد من احتفاله بهذا اللقب الكبير.

وحقق الملاكم البريطاني فوزًا مثيرًا على مواطنه جورج جروفز بالضربة القاضية في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال كالوم لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذا اللقب كان يحلم به دائمًا لكنه لم يتخيل أن يكون الاحتفال بالتتويج به على هذا النحو الهاديء.

وانتقد الملاكم البالغ من العمر 28 عامًا عدم السماح له بالاحتفال عبر شرب الخمور في جدة ، حيث قال “عدنا إلى الفندق وطلبنا البيتزا وبعض علب “7UP وكوكاكولا” وجلسنا حولهم في انتظار عودتنا إلى بلادنا لأن الكحول محظورة في المملكة العربية السعودية”.

وتابع “طالما كنت أتخيل الفوز بلقب عالمي لكني لم أتخيل أن يكون الاحتفال باللقب بهذا الشكل ولكننا عدنا إلى الوطن واحتفلنا لكن في جدة كانت ليلة مثل ليالي الأفلام الجميع يجلس حول البيتزا وكوكاكولا و7UP”.

وعن احتفاله بعد العودة إلى مسقط رأسه في ليفربول قال كالوم “خرجت مع أشقائي وزملائي ليلًا وتناولت بعض المشروبات ثم ذهبت إلى ماكدونالدز وذهبت إلى المنزل”.

ولا شك أن الفوز في جدة يوم الجمعة الماضي سيحمل مكانة خاصة للغاية في قلب كالوم ، قائلًا “سأظل أتذكر دائمًا أسبوعي في جدة بذكريات جميلة، وربما يضيف المزيد إلى القصة عندما أقول في السنوات القادمة إنني ذهبت إلى المملكة العربية السعودية للفوز بلقب عالمي”.

وسبق نهائي السوبر العالمي 7 نزالات تمهيدية، إذ فاز الملاكم السعودي عبدالفتاح جيلدان في الوزن المتوسط عقب هزيمته للملاكم الجورجي شافيلجو دايدز كما فاز الملاكم السعودي زهير القحطاني في مباراته اليوم ضد الملاكم الجورجي جيورجي شفيلي.

وأقيم كأس السوبر العالمي للملاكمة لأول مرة في الشرق الأوسط، إذ قامت بتنظيمه الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.