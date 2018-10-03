طرح تذاكر مباراة الهلال والزمالك للجماهير المصرية.. وشرط واحد لشرائها (صورة)

طرحت شركة “صلة” الرياضية السعودية، تذاكر مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره الزمالك، في السوبر المصري السعودي، للجماهير المصرية، وهو اللقاء الذي يقام بين الفريقين، يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ومنحت الشركة جماهير الهلال نسبة 70% من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تكون الـ30% المتبقية للجماهير المصرية التي ستحضر لمتابعة اللقاء، السبت المقبل.

وأصدرت شركة “صلة” بيانًا مقتضبًا قالت فيه: ” بدأ الآن بيع تذاكر جماهير الزمالك من خلال منافذ ستاد جامعة الملك سعود في الرياض”.

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بدأ الآن بيع تذاكر جماهير الزمالك من خلال منافذ ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

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???? يجب إبراز الهوية الشخصية أمام منافذ البيع. pic.twitter.com/Oyh3FXPzDr — صلة الرياضية (@SelaSport) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وستباع تذاكر مدرجات الهلال إلكترونيًّا فقط ابتداءً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية www.hilalticket.com ، على أن تباع تذاكر المدرج المصري يدويًّا من خلال نقاط البيع في الملز غدًا الخميس لضمان أن يكون المشتري مصريًّا