نادي الاتحاد السعودي يبحث عن أول فوز تحت أنظار سلافيان بيليتش

سيبحث الاتحاد عن أول انتصار له في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم دون المدرب الجديد سلافن بيليتش الذي سيراقب الفريق من المدرجات عند مواجهة الفتح بعد غد الخميس على أمل تجاوز بداية كارثية للموسم.

ويتذيل الاتحاد الترتيب بعد أربع جولات، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل في المباراة الماضية أمام الوحدة كما تعرَّض لضربة أخرى بخروجه من دور 32 بكأس العرب على يد الوصل الإماراتي؛ لذا ينوي فتح صفحة جديدة أمام الفتح الذي لم يفز حتى الآن في الدوري أيضًا.

وأقال الاتحاد مدربه رامون دياز بعد الخسارة في أول مباراتين فقط في المسابقة وعين بيليتش مدرب منتخب كرواتيا وفريق وست هام يونايتد السابق يوم الخميس الماضي.

لكن بيليتش لن يتسلم القيادة حتى مباراة أحد يوم الـ19 من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولية، بينما ذكرت تقارير صحفية أنه سيشاهد مباراة الفتح من المدرجات.

وقال فهد المولد مهاجم الاتحاد الذي سيغيب عن اللقاء المقبل للإصابة “كنا نتمنى أن تكون بدايتنا قوية في الموسم الحالي لكن لم يحالفنا الحظ في تقديم صورة تليق باسم الاتحاد”.

وأضاف “يعرف الجميع أن الفريق يمر بمرحلة تغيير ومن الطبيعي حدوث حالة من عدم التفاهم داخل الملعب، لكننا نعمل جاهدين لتحقيق الانسجام ونتطلع للعودة للانتصارات قريبًا”.

ويرغب الهلال حامل اللقب والنصر في مواصلة الانطلاقة المثالية بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية.

ويلتقي الهلال المتسلّح بهجوم قوي هذا الموسم بعد انضمام بافتيمبي غوميز وعمر عبد الرحمن (عموري) مع الاتفاق صاحب المركز الرابع يوم الجمعة، لكن يتعيَّن عليه تحسين دفاعه بعد استقبال أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وتأجلت مباراة النصر، الذي يبتعد عن الهلال بفارق الأهداف، مع الحزم من يوم الخميس إلى الجمعة بسبب مشكلة فنية في استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويتمسك الأهلي بمطاردة ثنائي الصدارة إذ يبتعد عن القمة بفارق نقطتين قبل مواجهة الفيصلي يوم الجمعة.