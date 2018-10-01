الكشف عن عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في مباراة السوبر المصري السعودي

كشف لؤي السبيعي، نائب رئيس الاتحاد السعودي، أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أجانب السوبر السعودي المصري، الذي سيجمع بين الهلال ونادي الزمالك، بحسب نظام كل فريق في بلده.

ووفقًا لما ذكره السبيعي في تصريحاته لصحيفة “الرياضية”، فإنه سيتم السماح بمشاركة 7 أجانب من الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي المصري، مع تواجد لاعب في دكة البدلاء.

ويستعد الزمالك لتمثيل مصر في مباراتي السوبر المصري السعودي أمام فريقي الهلال واتحاد جدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض بين الهلال والزمالك.

أما المباراة الثانية فتقام بين الزمالك واتحاد جدة في السادس من نوفمبر المقبل في أحد الملاعب المصرية.