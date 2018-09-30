الوصل الإماراتي يصعد إلى دور الـ16 للبطولة العربية بتعادله سلبيًا مع نادي الاتحاد السعودي

ودع نادي الاتحاد السعودي كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، على يد مضيفه الوصل الإماراتي، إثر تعادلهما السلبي بلا أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في إياب دور الـ32 من البطولة.

وتعادل الاتحاد في مباراة الذهاب 1-1 على أرضه ليستفيد الفريق الإماراتي من أفضلية التسجيل في أرض الخصم، والاستفادة من قاعدة الهدف بهدفين.

الشوط الأول جاء متكافئًا من حيث الأداء بين الفريقين، وغابت الخطورة على مرمى الفريقين بعد انحصار اللعب في وسط الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يذكر أن مباراة اليوم تعد السابعة في مسيرة نادي الاتحاد هذا الموسم، ولم يحقق فيها الفريق انتصارًا واحدًا ليواصل الفريق نتائجه المتواضعة.