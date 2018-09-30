القنوات الناقلة لمباراة الوصل والاتحاد‎ في البطولة العربية

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا على منافسه الوصل الإماراتي، لحساب إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب زعبيل.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

وتنطلق مباراة الوصل والاتحاد الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، و20:00 بتوقيت الإمارات، و18:00 بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1/1، ما يعني أن مباراة اليوم ستكون في غاية الإثارة.

والتعادل السلبي اليوم يرجح كفة الاتحاد لدور الـ16، بينما الفوز بأكثر من 1/1، أو فوز الوصل فإن بطاقة التأهل تكون من نصيب النادي الإماراتي.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي من مصر إلى دور الـ 16، إلى جانب الهلال والنصر من السعودية، والنجم الساحلي التونسي، والرجاء والوداد المغربيين.