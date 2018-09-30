مباراة الاتحاد والوصل.. من يربح صدام البطولة العربية “النمور” أم “الإمبراطور”؟

يتابع عشاق الساحرة المستديرة وخاصة في منطقة الخليج العربي، الصدام المثير الذي يجمع بين الوصل الإماراتي وضيفه نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأحد، في ملعب الوصل بجولة الإياب بدور الـ32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

فرض الوصل التعادل على الاتحاد بهدف لكل منهما في جولة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة وهو ما يجعل جميع السيناريوهات مفتوحة لصعود الفريقين.. ويلعب أيضاً اليوم فريق الصفاقسي التونسي ضد نظيره النفط العراقي في جولة الإياب لدور الـ32.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح المواجهة المرتقبة بين الإمبراطور والنمور في البطولة العربية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 6:00 بتوقيت مصر، الـ8:00 بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقل الحصري للبطولة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، كما تذاع مباراة الصفاقسي التونسي ضد النفط العراقي على القناة نفسها في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بصوت المعلق المصري عصام عبده.

موقف بيليتش

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع المدير الفني الكرواتي القدير سلافين بيليتش لتولي قيادته بعد رحيل الأرجنتيني خوان رامون دياز.

ولن يقود بيليتش العميد في مواجهة الوصل إذ يبدأ عمله بعد مباراة الفتح بالدوري في نهاية الأسبوع الجاري، ويستمر المدير الفني المؤقت بندر باصريح في عمله مع العميد.

الوصل وسلاح الجماهير

يتسلح الوصل بجماهيره وخاصة رابطة الألتراس التي أعلنت استئناف نشاطها، بجانب أن الوصل مع مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كوينتريوس يملك خبرة التعامل مع المواجهات السعودية؛ لأن المدرب سبق له العمل في الموسم الماضي مع نادي النصر السعودي.

ويعتمد الوصل على أبرز أسلحته اللاعب البرازيلي فابيو دي ليما من أجل حصد الفوز بأي نتيجة أو التعادل دون أهداف والتأهل رسميًّا.. ويملك ليما قدرات تهديفية مميزة وإن كان تراجع مستواه بعض الشيء هذا الموسم.

ويعوّل كوينتريوس على قدرات الثنائي البرازيلي أيضًا في خط الهجوم، بجوار فابيو دي ليما وهما فينسيوس ليما وكايو كانيدو مع خبرة ثلاثي الوسط علي سالمين وخليل خميس وخميس إسماعيل وقدرات رباعي الدفاع سالم العزيزي ووحيد إسماعيل وعبد الله جاسم وعبد الله خميس.

الاتحاد والخروج من الكبوة

يسعى الاتحاد للخروج من كبوته والعودة للانتصارات بعد بداية سيئة وغير متوقعة للنمور في الموسم الحالي رغم تدعيم الصفوف والتعاقد مع دياز.

ويأتي خبر التعاقد مع المدرب بيليتش بمثابة حافز للنمور لتحسين الصورة وتقديم أداء مختلف مع المدير الفني المؤقت بندر باصريح الذي يعتمد على ثنائي الهجوم البرازيلي رومارينهو والصربي ألكسندر بيسيتش مع العقل المفكر التشيلي كارلوس فيلانويفا بجانب تألق لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي وسرعة جمال باجندوح والبرازيلي دي سوزا.. ويعتمد الاتحاد على رباعي الدفاع أحمد عسيري ومنصور الحربي وجوناس وعمار الدحيم والحارس عساف القرني.

وأكد عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد، لـ”إرم نيوز”، أن الفترة الحالية للفريق السعودي حرجة للغاية نظرًا لوجود مدرب جديد في الطريق للنادي، موضحًا أن اللاعبين عليهم إثبات قدراتهم فالكرة في ملعبهم.

وأضاف: “الوصل أكثر استقرارًا وفريق منظم وجماعي ولديه قدرات فنية مميزة وخاصة مع وجود البرازيلي ليما”.