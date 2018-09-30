موعد مباراة الوصل ضد الاتحاد اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الاتحاد السعودي بنظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الأحد، بملعب زعبيل بدبي، في إياب الدور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال 2018-2019.

ويدخل نادي الاتحاد اللقاء، وهو يعاني من أسوأ بداية موسم له على الإطلاق، فالفريق لم يجمع سوى نقطة وحيدة من 4 أربعة لقاءات خاضها في الدوري السعودي، وقيام الإدارة بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد جولتين فقط من عمر الدوري، وأسندت المهمة للمدرب بندر باصريح، إلى أن تعاقدت أخيرًا مع المدرب الكرواتي بيليتش، ليتولى المهمة خلال فترة التوقف بعد الجولة الخامسة في الدوري.

الاتحاد يخوض اللقاء؛ بعدما تعادل على ملعبه في مدينة الملك عبد الله الرياضية بلقاء الذهاب بنتيجة (1-1)، وهو ما يُصعّب المهمّة أمامه للوصول إلى دور الـ16؛ إذ يحتاج للانتصار أو التعادل بأي نتيجة أكبر من نتيجة الذهاب، فالتعادل بنتيجة (1-1) تذهب بالفريقين نحو الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، فلا يحتاج الوصل الإماراتي سوى للانتصار أو الخروج من المباراة بتعادل سلبي، وهذا ما يضع عبئًا كبيرًا على الاتحاد؛ إذ إنه يحتاج للمبادرة بتسجيل هدف حتى تظل حظوظة قائمة في التأهل.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 6:00 بتوقيت مصر، الـ8:00 بتوقيت الإمارات، وتنقلها قناة “أبوظبي الرياضية HD 1″، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.