متى يبدأ الكرواتي سلافين بيليتش مهامه في قيادة نادي الاتحاد السعودي؟

كشف نادي الاتحاد السعودي، أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني الجديد للفريق، سيبدأ مهمته بمواجهة أحد،يوم الـ 19 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في إطار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حسين الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، عبر حسابه على موقع تويتر: “سيتواجد بيليتش في مباراة الاتحاد والفتح المقبلة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري، على أن يبدأ مهمته بعد ذلك”.

وأضاف: “بعد الإعلان عن التعاقد مع بيليتش، بات لزامًا على عشاق العميد الحقيقيين، الوقوف مع الفريق ودعمه في هذه المرحلة على نحو خاص، بالصبر على المجموعة الحالية وتحفيزها”.

وتابع: “يجب علينا أن نثق بأن الملفات التي أمام رئيس النادي، نواف المقيرن، كفيلة بصنع السعادة للاتحاديين، وإعادة هيبة نادي الوطن لما كانت عليه، وإن شاء الله سيعود الاتحاد بكم يا مدرج الذهب، القادم أجمل”.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، أعلن تعاقده مع المدرب الكرواتي كمدير فني للفريق خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

بيليتش صاحب الـ 50 عامًا لم يُدرب أي فريق منذ رحيله من تدريب وست هام الإنجليزي في نوفمبر من العام الماضي.

المدرب الكرواتي كان عنصرًا أساسيًّا في جيل كرواتيا الذهبي والذي نجح في حصد المركز الثالث في مونديال 1998.

وكانت آخر تجارب الكرواتى التدريبية مع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2015 حتى 2017، وكان صاحب الـ50 عامًا بدأ مسيرته التدريبية مع فريق هيدوك سبليت عام 2001، وقاد المنتخب الكرواتي في الفترة من 2006 حتى 2012، ثم لوكوموتيف موسكو الروسي وبشكتاش التركي.