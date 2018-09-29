ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على الباطن (صورة)

واصل فريق النادي الأهلي اليوم السبت، مطاردة الهلال والنصر على قمة الدوري السعودي، وتغلب على ضيفه الباطن بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي اللقاء، المصري عبد الله السعيد ونوح الموسى في الدقيقتين 15 و53 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى أهلي جدة إلى المركز الثالث في دول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال والنصر على الترتيب، والذي تفرق بينهما الأهداف فقط.

وقد تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.