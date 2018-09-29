النادي الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الباطن في الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على نادي الباطن 2/0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجده في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل اللاعب الدولي المصري عبدالله السعيد الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يعزز نوح الموسي نتيجة اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة 53 في بداية الشوط الثاني.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى 10 نقاط، بعد تحقيقه 3 انتصارات، وتعادل وحيد في أولى جولات البطولة المحلية.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا في بطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.