أهداف مباراة الأهلي والباطن.. عبدالله السعيد ونوح الموسى يتقدمان لـ”الراقي” (فيديو)

سجل عبدالله السعيد أول أهداف الأهلي السعودي في شبام الباطن، ضمن الجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي كان مقررًا له أن يلعب في حفر الباطن، ولكن نظرًا لعدم انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الحفر، تم نقل المباراة إلى مدينة جدة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وجاء الهدف في الدقيقة 15 من تصويبة قوية سددها عبد الله السعيد.
قوووووووووووووووول صاروخ عبدالله السعيد .. pic.twitter.com/yC1NZeNPfJ
— ???? (@UTD103) September 29, 2018
وفي الدقيقة 53 يسجل نوح الموسى هدف الأهلي الثاني من تصويبة صاروخية.
@OnsidearV pic.twitter.com/woLSewpdLN
— goal (@goal09284319) September 29, 2018
والأهلي صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، سيواجه الباطن صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.