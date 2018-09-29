أهداف مباراة الأهلي والباطن.. عبدالله السعيد ونوح الموسى يتقدمان لـ”الراقي” (فيديو)

سجل عبدالله السعيد أول أهداف الأهلي السعودي في شبام الباطن، ضمن الجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي كان مقررًا له أن يلعب في حفر الباطن، ولكن نظرًا لعدم انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الحفر، تم نقل المباراة إلى مدينة جدة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وجاء الهدف في الدقيقة 15 من تصويبة قوية سددها عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 53 يسجل نوح الموسى هدف الأهلي الثاني من تصويبة صاروخية.

والأهلي صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، سيواجه الباطن صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.