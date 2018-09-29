الهلال يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية بالفوز على الشباب العُماني (فيديو)

تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور ثُمن النهائي لكأس زايد للأندية العربية، بعدما أكد تفوقه على مضيفه الشباب العُماني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد السيب الرياضي، في إياب دور الـ 32 للمسابقة.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض بهدف سجله مدافعه محمد البريك.

وواصل الهلال سجله الناجح بقيادة مدربه البرتغالي جيسوس الذي خاض مع الفريق 6 مباريات حقق بها العلامة الكاملة.

بعد مهارة مميزة من محمد الشلهوب..

الهلال يفتتح نتيجة المباراة بهدف إدواردو #الشباب_الهلال

#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/P00uCV86OK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي انتظر حتى الدقيقة 61 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أكمل تمريرة زميله سالم الدوسري في شباك الشباب.

‏‫وبهذه النتيجة لحق الهلال بفرق: المريخ السوداني، وأهلي جدة، ووفاق سطيف، واتحاد الجزائر، ومولودية الجزائر، والفرق المصرية: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، والاتحاد، والنجم الساحلي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، والتي سبق أن حجزت مقاعد في الدور ثُمن النهائي.