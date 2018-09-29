الهلال يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية بالفوز على الشباب العُماني (فيديو)

الهلال يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة العربية بالفوز على الشباب العُماني (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور ثُمن النهائي لكأس زايد للأندية العربية، بعدما أكد تفوقه على مضيفه الشباب العُماني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد السيب الرياضي، في إياب دور الـ 32 للمسابقة.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض بهدف سجله مدافعه محمد البريك.

وواصل الهلال سجله الناجح بقيادة مدربه البرتغالي جيسوس الذي خاض مع الفريق 6 مباريات حقق بها العلامة الكاملة.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي انتظر حتى الدقيقة 61 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي أكمل تمريرة زميله سالم الدوسري في شباك الشباب.

‏‫وبهذه النتيجة لحق الهلال بفرق: المريخ السوداني، وأهلي جدة، ووفاق سطيف، واتحاد الجزائر، ومولودية الجزائر، والفرق المصرية: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، والاتحاد، والنجم الساحلي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، والتي سبق أن حجزت مقاعد في الدور ثُمن النهائي.

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