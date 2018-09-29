القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب العماني في البطولة العربية‎

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الشباب العماني، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية “كأس زايد للأندية الأبطال”، وذلك على ملعب السيب في العاصمة العمانية مسقط.

ويستهدف الفريقان حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث فاز الهلال بهدف نظيف في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب السيب الرياضي، وسوف تُعرض على قناة “أبوظبي الرياضية 1″، على أن يتولى “محمد الشامسي” مهمة التعليق على تلك المباراة.

???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مواجهة الشباب العماني، ضمن إياب الدور الـ٣٢ من #كاس_زايد_للاندية_الابطال #الهلال_الشباب_العماني pic.twitter.com/xHDZ429Iy3 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 29, 2018

وجاءت تشكيلة الهلال الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: كادش، بوتيا، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو

خط الهجوم: سالم الدوسري، كاريلو، عمر خربين.