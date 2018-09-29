القنوات الناقلة لمباراة النصر والجزيرة في البطولة العربية

يحل الجزيرة الإماراتي ضيفًا على النصر السعودي، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتبدأ مباراة النصر والجزيرة الساعة 20:30 توقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت الإمارات، 19:31 بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب في الإمارات انتهت بفوز النصر ما يرجح كفته في الإياب، اعتمادًا على أفضلية الفوز خارج ملعبه.

ويكفي النصر التعادل أو الخسارة 0/1 للتأهل إلى دور الـ16، في حين يحتاج الجزيرة إلى الفوز بفارق هدفين لانتزاع بطاقة التأهل.

وتأهلت أندية الأهلي والإسماعيلي والزمالك من مصر، إلى جانب النجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي ومولودية الجزائر إلى دور الـ16.