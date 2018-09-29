أهداف مباراة النصر والجزيرة.. 4-1 لـ”العالمي” (فيديو)

سجل ليونادرو رودريغيز بيريرا الهدف الأول لفريق الجزيرة الإماراتي في شباك النصر السعودي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال، حيث يخوض مواجهة قوية على استاد فيصل بن فهد.

وكانت مواجهة الذهاب التي احتضنها استاد محمد بن زايد قد حسمها النصر لصالحه 2-1، ما يضع الجزيرة في دائرة الضغط وضرورة الفوز 3-1 أو الفوز بفارق هدفين، لضمان انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وفي الدقيقة 17 يسجل يحيى الشهري هدف التعادل للنصر.

وفي الدقيقة 47 سجل المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني للعالمي.

وفي الدقيقة 85 سجل المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثالث للعالمي.

وفي الدقيقة 90 يسجل محمد السهلاوي الهدف الرابع للنصر.

ويخوض “فخر أبوظبي” المواجهة مكتمل العدد ولا يعاني من غيابات، لكنه يقع تحت دائرة ضغط المباريات وضيق الوقت، حيث إنه خاض مباراته أمام عجمان في الجولة الرابعة للدوري الثلاثاء الماضي، ثم غادرت بعثته مساء أمس الأول إلى الرياض، ولم يؤدِ سوى حصة تدريبية أساسية على ملعبه في قصر الإمارات قبل السفر.

وفي المقابل، يطمح النصر إلى استغلال أفضلية الفوز على الجزيرة في الذهاب 2-1 من أجل انتزاع بطاقة التأهل، ويخوض المباراة منتشيًا بالفوز على التعاون 1-0 في الدوري ويتساوى مع نظيره الهلال في 12 نقطة في الدوري، لكن تأتي الأفضلية لصالح الهلال بفارق الأهداف.