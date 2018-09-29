أهداف مباراة النصر والجزيرة.. 4-1 لـ”العالمي” (فيديو)

سجل ليونادرو رودريغيز بيريرا الهدف الأول لفريق الجزيرة الإماراتي في شباك النصر السعودي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال، حيث يخوض مواجهة قوية على استاد فيصل بن فهد.
وكانت مواجهة الذهاب التي احتضنها استاد محمد بن زايد قد حسمها النصر لصالحه 2-1، ما يضع الجزيرة في دائرة الضغط وضرورة الفوز 3-1 أو الفوز بفارق هدفين، لضمان انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للبطولة.
ليوناردو لاعب #الجزيرة يباغت العالمي بهدف مبكر من ضربة ثابتة سددها ببراعة#النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/WWPcW04lpV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018
وفي الدقيقة 17 يسجل يحيى الشهري هدف التعادل للنصر.
يحيى الشهري يسجل هدف التعادل لـ #النصر بعد متابعة رائعة #النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/fWOr0l6uTN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018
وفي الدقيقة 47 سجل المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني للعالمي.
العالمي يتقدم بالهدف الثاني أمام #الجزيرة بقدم نور الدين مرابط #النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/FM93emmQYT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018
وفي الدقيقة 85 سجل المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثالث للعالمي.
بمهارة فردية رائعة..
نور الدين مرابط يسجل الهدف الثالث لـ #النصر أمام الجزيرة #النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/UMiBNSGZmR
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018
وفي الدقيقة 90 يسجل محمد السهلاوي الهدف الرابع للنصر.
الابتسامة تعود للسهلاوي..#النصر يضيف الهدف الرابع برأسية السهلاوي#النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/MGd69O2xUo
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018
ويخوض “فخر أبوظبي” المواجهة مكتمل العدد ولا يعاني من غيابات، لكنه يقع تحت دائرة ضغط المباريات وضيق الوقت، حيث إنه خاض مباراته أمام عجمان في الجولة الرابعة للدوري الثلاثاء الماضي، ثم غادرت بعثته مساء أمس الأول إلى الرياض، ولم يؤدِ سوى حصة تدريبية أساسية على ملعبه في قصر الإمارات قبل السفر.
وفي المقابل، يطمح النصر إلى استغلال أفضلية الفوز على الجزيرة في الذهاب 2-1 من أجل انتزاع بطاقة التأهل، ويخوض المباراة منتشيًا بالفوز على التعاون 1-0 في الدوري ويتساوى مع نظيره الهلال في 12 نقطة في الدوري، لكن تأتي الأفضلية لصالح الهلال بفارق الأهداف.