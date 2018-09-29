موعد مباراة النصر والجزيرة في البطولة العربية

يستضيف نادي النصر السعودي منافسه الجزيرة الإماراتي، على ملعب الملز في العاصمة الرياض، في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، بصوت المعلق عامر عبدالله.

ونجح النصر في تحقيق فوز مثير على الجزيرة في مباراة الذهاب، ما يجعل مواجهة اليوم أكثر إثارة وتنافسية، إذ يحتاج الفريق الإماراتي للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى دور الـ 16، بينما يكفي النصر التعادل بأي نتيجة.

وقال دانيال كارينيو، مدرب النصر، إن فريقه سيلعب للفوز بغض النظر عن نتيجة لقاء الذهاب. من جهته، قال الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، إنه يتمنى مشاهدة حضور جماهيري كبير؛ لأن ذلك يضع فريقه تحت ضغط وهذا عامل إيجابي للاعبين لتقديم مباراة كبيرة”.