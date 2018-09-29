نسيم حميد يشعل حلبة السوبر العالمي للملاكمة بجدة (فيديو)

أشعل الملاكم اليمني الأصل، بريطاني الجنسية، نسيم حميد، بطل العالم السابق في وزن الريشة، حماس الجماهير التي حضرت نهائي السوبر العالمي للملاكمة في مدينة جدة بالسعودية، أمس الجمعة.

وجمع نهائي السوبر العالمي للملاكمة البريطانيين جورج جروفس وكالم سميث، على كأس محمد علي كلاي.

لكن قبل بداية النزال، نزل نسيم حميد إلى الحلبة؛ ليشعل حماس الجماهير التي حضرت إلى مدرجات الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وعبر نسيم حميد، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، عن فخره واعتزازه بحضور الحدث الكبير الذي يجرى للمرة الأولى في السعودية، وتحدث مباشرة إلى الجماهير متحدثا عن اليمن بشعار “بالروح بالدم نفديك يا يمن”.

ولم يكتفِ حميد بذلك، إذ قدَّم النصائح للملاكم السعودي زهير القحطاني، بعد فوزه على الجورجي جيورجي جفينياشفيلي، ضمن نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي، وطالبه بمواصلة العطاء والاستمرار في النجومية في المواسم المقبلة، كما امتدح قدراته وإمكاناته.

ويعد نسيم حميد ملاكمًا محترفًا سابقًا، نافس منذ العام 1992م حتى 2002، واشتهر بطريقة دخوله المذهلة وألاعيبه غير التقليدية في الملاكمة.

???? الأسطورة العربي نسيم حميد يبارك للفائز السعودي زهير القحطاني ???????? بعد فوزه على الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي#كأس_محمد_علي #Muhammad_Ali_Trophy pic.twitter.com/lkeuKz9quu — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨