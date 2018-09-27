رسميًا.. نادي الزمالك بديلًا للأهلي في كأس السوبر المصري السعودي (صور)

تقرر بشكل رسمي مشاركة نادي الزمالك في لقاء السوبر المصري السعودي، أمام نادي الهلال بديلًا للنادي الأهلي، الذي وضع عدة شروط للمشاركة في اللقاء، دفعت الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إصدار بيان يعلن فيه عدم مشاركة الفريق الأحمر في البطولة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين فريقي الزمالك والهلال السعودي، في الرياض يوم 6 أكتوبر المقبل.

كما أعلن الموقع الرسمي للزمالك أنه تقرر إقامة مباراة السوبر على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي الزمالك واتحاد جدة السعودي يوم 6 نوفمبر في القاهرة.

???? | الزمالك يحل ضيفًا على الهلال في الرياض يوم 6 أكتوبر.. ويستضيف الاتحاد في القاهرة في 6 نوفمبر في مباراتي كأس #السوبر_السعودي_المصري.. pic.twitter.com/M2brARRSRa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

???? | تعرّف معنا على تفاصيل مباراتي #السوبر_السعودي_المصري.. pic.twitter.com/MAbM9M4Ggc — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر أن نادي الإسماعيلي، وصيف الدوري المصري الموسم الماضي، أرسل خطابًا رسميًا؛ للمشاركة بديلًا للأهلي في السوبر المصري السعودي، لكن اتحاد الكرة المصري تجاهل الخطاب.