سامي الجابر يبدأ تجهيز ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي

بدأ سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي السابق في تجهيز ملف ترشحه، في الانتخابات الجديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدءًا من 2019.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية فإن الجابر سيبدأ المنافسة على مقعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الشيخ سلمان آل خليفة الرئيس الحالي، والذي أعلن عن نيته خوض غمار الانتخابات للفوز بدورة جديدة.

وبحسب تلك التقارير فإن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية، سيدعم ملف ترشيح الجابر لرئاسة الاتحاد الآسيوي، ليكون الرئيس القادم لهذا الاتحاد القاري، خاصة وأن سامي قد أعلن فور إبعاده من رئاسة الهلال، أن آل الشيخ يجهز له منصبًا دوليًا كبيرًا.

ويتمتع سامي الجابر بعلاقات طيبة وواسعة في المجال الرياضي على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وآخرها دعوته لحضور احتفالية جائزة أفضل لاعب في العالم The Best والتي قدّم فيها الجابر إحدى الجوائز للفائزين.