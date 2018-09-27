نسيم حميد يصل جدة لحضور السوبر العالمي للملاكمة (فيديو وصور)

وصل أسطورة الملاكمة البريطانية، النجم نسيم حميد، اليوم الخميس، مدينة جدة، لحضور نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي والذي سيقام غدًا الجمعة.

ونقل الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في السعودية عن نسيم حميد، وهو من أصول يمنية، قوله: “شرفٌ كبير أن أكون في المملكة العربية السعودية، وأنا متحمس لمعرفة بطل هذه البطولة”.

ويعد نسيم حميد ملاكم محترف سابق نافس منذ العام 1992م حتى 2002، واشتهر بطريقة دخوله المذهلة وألاعيبه غير التقليدية في الملاكمة.

وقرر القائمون على بطولة السوبر العالمي للملاكمة على تسميته بـ “‎كأس محمد علي” تقديرًا للأسطورة التاريخية في هذه اللعبة.

يشار إلى أن المنافسة بدأت من إنجلترا بـ8 ملاكمين محترفين ووصل بطلان لنهائي جدة لتحديد بطل السوبر للوزن المتوسط وحامل كأس محمد علي.

وسيكون النزال الأخير في جدة لتحديد هوية البطل العالمي الجديد بين البريطاني جورج جروفس حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن المتوسط والملاكم كالم سميث المتحفز لإحراز أغلى الألعاب.

???? ???? نسيم حميد: شرفٌ كبير أن أكون في المملكة العربية السعودية.. وأنا متحمس لمعرفة بطل هذه البطولة #كأس_محمد_علي pic.twitter.com/hV7nb2nc39 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨