استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في كأس آسيا 2019

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه يخطط لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد في نهائيات كأس آسيا في مطلع العام القادم.

وطُبقت بطولات دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا النظام، الذي يسمح بمراجعة الوقائع المهمة باستخدام اعادة الفيديو، كما استخدمت هذه التكنولوجيا في كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسنّ قوانين اللعبة، وسيستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في البطولة التي تنطلق في الإمارات في الخامس من يناير.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان: “كرة القدم الآسيوية مصممة على الاستفادة من التكنولوجيا لصالح اللعبة ونحن نتطلع لتطبيق نظام الفيديو المساعد في الملعب خلال أهم بطولات الاتحاد، في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات”.

“تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هناك حاجة كبيرة لتدريب الحكام والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة”.

وأضاف المسؤول البحريني “نحن نشكر دعم الفيفا والمجلس الدولي لكرة القدم، والآن أطلب من المسؤولين الإداريين ضمان توفير التجهيزات والترتيبات كافة لتطبيق نظام الفيديو المساعد خلال كأس آسيا.

ويستخدم نظام حكم الفيديو المساعد حكمًا مدرَّبًا أمام شاشة تلفزيونية على اتصال دائم بالحكم الرئيس الذي يراجع القرارات التي “تغير سير المباراة”.

ونال نظام حكم الفيديو المساعد إشادة عقب استخدامه في كأس العالم 2018 لكن كانت هناك شكاوى من تسبب النظام في تعطيل سير اللعب أثناء اتخاذ القرارات وإصابة الجماهير بالارتباك.

وسيشارك 24 فريقًا لأول مرة في كأس آسيا ارتفاعًا من 16 فريقًا في النسخ الأربع السابقة.