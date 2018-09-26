نادي الاتحاد يحصد أول نقطة في الدوري السعودي بتعادله مع الوحدة (فيديو)

حصل نادي الاتحاد على أول نقطة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أربع مباريات هذا الموسم، بتعادله 2-2 مع الوحدة، اليوم الأربعاء.

وبعد ثلاث هزائم متتالية، أهدر الاتحاد تقدمه 2-1 بعد أن سجل هدفين في غضون خمس دقائق، إذ فرض الوحدة التعادل على مضيفه سريعًا، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس.

تقدم التركي ايمري تشولاك للوحدة بعد 34 دقيقة، بتسديدة قريبة المدى من المرمى.

???? الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب ايميري كولاك في الدقيقة 33

الاتحاد 0 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/8sQMnFKHP8 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وانتفض الاتحاد في بداية الشوط الثاني، وأدرك عبدالعزيز العرياني التعادل بعدما أفلت من الرقابة في الدقيقة 52، ثم وضع زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 57، مستغلًا ارتباك الدفاع والحارس المصري محمد عواد.

???? الهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب عبدالعزيز العرياني في الدقيقة 52

الاتحاد 1 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/EtWfKIidJ3 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

???? الهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 57

الاتحاد 2 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/pqOf7HfOdl — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

غير أن البرازيلي ريناتو شافيز أجهض انتفاضة الاتحاد سريعًا، وتعادل بعد دقيقتين من ضربة رأس بعد ركلة حرة.

???? الهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب ريناتو شافيز في الدقيقة 59

الاتحاد 2 : 2 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/SYofMdiCFy — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ويتقاسم الهلال والنصر الصدارة برصيد 12 نقطة.