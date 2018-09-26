نادي الاتحاد يحصد أول نقطة في الدوري السعودي بتعادله مع الوحدة (فيديو)

نادي الاتحاد يحصد أول نقطة في الدوري السعودي بتعادله مع الوحدة (فيديو)

حصل نادي الاتحاد على أول نقطة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أربع مباريات هذا الموسم، بتعادله 2-2 مع الوحدة، اليوم الأربعاء. وبعد ثلاث هزائم متتالية، أهدر الاتحاد تقدمه 2-1 بعد أن سجل هدفين في غضون خمس دقائق، إذ فرض الوحدة التعادل على مضيفه سريعًا، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس. تقدم […]

المصدر: رويترز

حصل نادي الاتحاد على أول نقطة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أربع مباريات هذا الموسم، بتعادله 2-2 مع الوحدة، اليوم الأربعاء.

وبعد ثلاث هزائم متتالية، أهدر الاتحاد تقدمه 2-1 بعد أن سجل هدفين في غضون خمس دقائق، إذ فرض الوحدة التعادل على مضيفه سريعًا، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس.

تقدم التركي ايمري تشولاك للوحدة بعد 34 دقيقة، بتسديدة قريبة المدى من المرمى.

وانتفض الاتحاد في بداية الشوط الثاني، وأدرك عبدالعزيز العرياني التعادل بعدما أفلت من الرقابة في الدقيقة 52، ثم وضع زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 57، مستغلًا ارتباك الدفاع والحارس المصري محمد عواد.

غير أن البرازيلي ريناتو شافيز أجهض انتفاضة الاتحاد سريعًا، وتعادل بعد دقيقتين من ضربة رأس بعد ركلة حرة.

ويتقاسم الهلال والنصر الصدارة برصيد 12 نقطة.

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