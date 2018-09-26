“تركي آل الشيخ طال عمره.. الكل يعجز عن شكره”.. جمهور نادي الاتحاد يرد على الأهلي (فيديو)

ردت جماهير نادي الاتحاد السعودي، على نظيرتها في الأهلي المصري، ووجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة.

وهتفت جماهير الاتحاد لصالح آل الشيخ خلال مباراة فريقها أمام الوحدة في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وقدمت له الشكر على دعمه.

جماهير #الاتحاد تردد:” آل الشيخ طال عمره .. الكل يعجز عن شكره ”

جمهور الوفاء حق وحقيقة ???????? pic.twitter.com/UwpkrqYy4X — يحيى بخش (@eng_uu) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

كما هاجمت الجماهير كلَّ من وجَّه السباب لآل الشيخ ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها:”إلا تركي آل الشيخ”.

وتعرّض “آل الشيخ” لوابل من الهجوم عن طريق جماهير الأهلي بسبب مشاكله الأخيرة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.