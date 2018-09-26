أهداف مباراة الاتحاد والوحدة.. (2/2) (فيديو)

تقدم فريق الوحدة على نادي الاتحاد بهدف نظيف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الرابعة للدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

واستلم إيمري كولاك الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية في شباك حارس الاتحاد خلال الدقيقة 33 من الشوط الأول.

???? الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب ايميري كولاك في الدقيقة 33

الاتحاد 0 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/8sQMnFKHP8 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ونشط الاتحاد في الشوط الثاني ونجح عبدالعزيز العرياني في إحراز هدف التعادل لـ”العميد” في الدقيقة 53، وأضاف كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ولم يهنأ الاتحاد طويلًا حيث نجح ريناتو شافيز في إحراز هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 60.

وكانت الجولة الرابعة انطلقت، الإثنين، بإقامة مباراتين، إذ فاز الهلال على مضيفه الفتح 3-2، وتخطى النصر ضيفه التعاون بهدف وحيد.

ويدخل الاتحاد اختبارًا صعبًا على ملعبه وبين جماهيره، عندما يواجه الوحدة الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، ويسعى الوحدة للحفاظ على سجله خاليًا من الخسائر، وأقله الخروج بنقطة واحدة، خصوصًا بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية التي انتصر خلالها على الرائد برباعية.