السوبر المصري السعودي يضع اتحاد الكرة المصري في مأزق

عادت أزمة السوبر المصري السعودي، مرة أخرى، بسبب رفض نادي المصري البورسعيدي والإسماعيلي، مشاركة الزمالك بديلًا للنادي الأهلي، في لقاء الهلال السعودي، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض مشاركة الأهلي في البطولة، بسبب شروطه التعجيزية.

وكان نادي الإسماعيلي، قد أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يطلب فيه المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي، بديلًا للأهلي خاصة أنه وصيف البطولة الموسم الماضي، والأحق بالمشاركة، بدلًا من الزمالك رابع البطولة، فيما أكد المصري البورسعيدي أنه الأحق بالمشاركة من الزمالك، في حالة اعتذار الأهلي ورفض اتحاد الكرة مشاركة الإسماعيلي، خاصة أن الزمالك سيواجه اتحاد جدة، في البطولة الأخرى

وتحرك الاتحاد المصري لحل الأزمة، وطلب من المصري البورسعيدي بشكل شفهي، إرسال موافقته على المشاركة في السوبر المصري السعودي أمام الهلال بديلًا للأهلي.

وقال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، في تصريحات إذاعية: “اتحاد الكرة طلب شفهيًا الحصول على موافقة المصري البورسعيدي على المشاركة في لقاء الهلال، وبالفعل وافق المصري على أن يكون بديلًا للأهلي”.

وأضاف ياسين: “اتحاد الكرة لم يرسل أي خطاب رسمي للمصري يفيد بتأكيد خوضه المباراة، ولكنه طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتحديد ما إذا كان سيتواجد الفريق في المباراة أم لا”.

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري قد أكد خوض فريقه لمباراة السوبر المصري السعودي، قبل أن يؤكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة على عدم علمه بالأمر.

جدير بالذكر أن السوبر المصري السعودي سيقام على مباراتين، ستجمع أحدهما الزمالك مع اتحاد جدة، بينما كان من المقرر أن يلعب الأهلي في الثانية مع الهلال.

الأهلي والداخلية

إلى ذلك، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والداخلية، في بطولة الدوري العام، دون لاعبي الفريق الأحمر الدوليين، المنضمين لمعسكر منتخب مصر لخوض لقاء الجولة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا 2019 أمام سوازيلاند.

وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الداخلية والأهلي المؤجلة من الأسبوع السادس لدوري القسم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر المقبل، وتقام دون اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول، وإقامة مباراة الأهلي والاتحاد في الأسبوع العاشر يوم الأحد 7 أكتوبر، ليتأكد عدم مشاركة الأهلي في السوبر المصري السعودي، أمام الهلال الذي كان مقرراً له يوم 6 أكتوبر.

كما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة مصر المقاصة والأهلي في الأسبوع الحادي عشر إلى موعد سيتحدد فيما بعد، نظراً لتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات صحفية: “هناك تنسيق كامل مع إدارة الأهلي قبل اتخاذ قرار إقامة لقاء الداخلية دون اللاعبين الدوليين”.

وأضاف: “اتخذ هذا القرار لأن للأهلي مباريات مؤجلة عديدة، ويجب أن تتم في الفترات المقبلة بأي وضع، قبل أن تزيد بسبب مشاركات النادي في البطولات المختلفة”.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مباريات الأهلي أمام الداخلية والجونة وبيراميدز وبتروجيت بسبب مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن جانب آخر، أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لم يتحدد حتى الآن ملعب أو عدد جماهير مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سويلم: “هناك رغبة مؤكدة في دعم الأهلي ولذلك نطلب المساعدة من الجمهور لأن اتحاد الكرة لن يسمح بالتجاوز بين الجماهير وبعضها أو الجماهير تجاه أي منافسين آخرين في مباريات الدوري، وهناك تمسك بتطبيق اللوائح والقوانين التي تم إقرارها من قبل لجنة المسابقات”.