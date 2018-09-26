مباراة الاتحاد والوحدة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأسبوع الرابع في الدوري السعودي

يخوض نادي الاتحاد مواجهة صعبة أمام ضيفه الوحدة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي.

وتبدو المواجهة مهمة بالنسبة للفريقين في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه الوحدة هذا الموسم بينما تبدو الأمور لا تسير على هوى جماهير الاتحاد ومسؤوليه.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بمواجهة الفريقين بالدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الثامنة و35 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة السابعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي وDAWRI PLUS 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

ترتيب الفريقين

يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم بلا نقاط في 3 مباريات خاضها في بداية كارثية للعميد أدت للإطاحة بالمدرب الأرجنتيني خوان رامون دياز من منصبه.

ويحتل الوحدة المركز السادس بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات بتعادلين وفوز متجنباً الهزيمة.

سيناريو 2016

يميل التاريخ لصالح الاتحاد في مواجهة الوحدة الباحث عن تحقيق الفوز وتكرار سيناريو 2016 حين هزم الإتي في عقر داره بثنائية دون رد في جولة الدور الثاني للدوري الثاني موسم 2015 – 2016 وهو آخر فوز وحداوي على الاتحاد.

وخلال 12 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، فاز الاتحاد 9 مرات وتعادل مرة وخسر مرتين أمام الوحدة.

الفرصة الأخيرة

تبدو المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للمدير الفني المؤقت بندر باصريح بعدما فشل في تحسين الأوضاع في المباراة السابقة بعد توليه المهمة خلفاً للأرجنتيني رامون دياز.

وتلقى الاتحاد صدمة قوية ببدايته السيئة في الدوري هذا الموسم وبالتالي فالضغوط تحاصر العميد الذي يسعى للتوقيع مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعاني الاتحاد من غيابات مؤثرة على رأسها فهد المولد والثنائي البرازيلي فالديفيا وتياغو كارليتو بجانب الصربي ألكسندر بيسيتش وحسن معاذ والحارس فواز القرني بسبب الإصابة.

ويعتمد باصريح على قدرات صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيانويفا بجانب المغربي كريم الأحمدي ضابط إيقاع الفريق في خط الوسط بجانب المهاجم البرازيلي رومارينهو.

توهج الوحدة

ويعيش الوحدة حالة جيدة من التوهج مع مديره الفني البرازيلي فابيو كاريلي الباحث عن تحقيق إنجاز مع فرسان مكة هذا الموسم.

ويعتمد الوحدة على نجمه الفنزويلي روميلو أوتيرو والهداف البرازيلي فيرنانداو وماركوس جويليرمي مع الدينامو البرازيلي آنسيلمو والقائد أسامة هوساوي والحارس المصري الموهوب محمد عواد.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الاتحاد والوحدة السابقين، لـ”إرم نيوز”، أن المباراة تبدو صعبة في ظل مستوى ضعيف يقدمه الاتحاد حاليًا بجانب الأداء المميز للوحدة.

وأضاف: “الاتحاد لديه طموحات كبيرة في الموسم الحالي ولكن الأداء لا يعبر عن هذه الطموحات وهو الأمر الذي يجعل مباراة الوحدة قوية للغاية”.