بعد انتقادات رئيس نادي النصر السعودي.. وكيل هيئة الرياضة يرد على أسباب سوء أرضية ملعب “الملز”

رد عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية للشؤون الفنية، على الانتقادات التي وجهت إلى أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز“، مؤكدًا أنه قادرعلى احتضان مباريات دولية.

وقال القضيب في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تم تجديدها بشكل كامل قبل عامين”، مشيرًا إلى أنها تعتبر أقدم أرضية في الملاعب السعودية، بعد أن تم تغيير أرضيات جميع الملاعب الأخرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “قبل عامين أزلنا الأرضية بالكامل، ويعتبر مستواه متساو، والأفضل على مستوى الشرق الأوسط”.

وكشف عن أنه تم عمل اختبار لدحرجة الكرة على أرضية الملعب، عصر أمس، وبلغت أكثر من 7 متر وهو متوافق مع نظام “فيفا”، وعلاج الأرضية يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وهو يتعلق بكثافة العشب، مشددًا على أن لو حضر وفد دولي سيجيز إقامة أي مباراة دولية عليه.

المهندس #عبدالرحمن_القضيب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية في اتصال هاتفي لـ"كورة":

أي أرضية ملعب يتم اختبارها من قبل "الفيفا" من خلال اختبارين وهما "إسقاط الكرة" و"دحرجة الكرة" ، وأرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد جاءت في المعدل الطبيعي في هذين الاختبارين#كورة_روتانا pic.twitter.com/f96DD4Z1vB — برنامج كورة (@korarotana) September 25, 2018

وأتم: “عشب أرضية الملعب ذات كثافة عالية والمدربون يطلبون رش الأرضية بسبب كثافته وحلها بتقليل العشب ورش الملعب”.

وكان سعود السويلم، رئيس نادي النصر، ناشد، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، بالتدخل شخصيًا لحل سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، مؤكدًا أن وضع الملعب أصبح خطير ومصدر رعب للاعبين، منوهًا أن إدارة الملعب لم تعالج مشكلة الأرضية رغم وضوحها.

وكتب السويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، سوء أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة، وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.

وأضاف: “إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطيرًا ومصدر رعب للاعبين”.

وهاجم أيضًا، الأورغوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أرضية الملعب عقب مواجهة التعاون، قائلا: “فريقنا لم يؤدِ بشكل جيد في الشوط الأول، لا أحب البحث عن عيوب، ولكن أرضية الملعب أثرت في جمال المباراة وفي النصر بشكل واضح”.

ونجح فريق النصر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.