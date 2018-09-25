صحيفة تكشف عن راتب سلافين بيليتش حال توليه تدريب نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الراتب الضخم المتوقع للمدرب سلافين بيليتش، حال نجاح مفاوضات نادي الاتحاد السعودي معه لقيادة الفريق في الموسم الحالي، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

وأوضحت صحيفة “.jutarnji” الكرواتية، أن المدرب سيتولى واحدًا من أغنى الأندية في السعودية إذ سيكون راتبه نحو 3 ملايين دولار سنويًا.

وبات بيليتش هو الأقرب لقيادة الاتحاد من بين قائمة المرشحين التي تضم -أيضًا- الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الهلال والأهلي الإماراتي السابق والموجود حاليًّا في الدوري الصيني، والأرجنتيني ماتياس ألميدا.

وأقيل دياز في وقت سابق هذا الشهر بعد أقل من 4 أشهر على تعيينه بعد بداية سيئة للموسم تركت الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري.

وتحت قيادة دياز لم يحقق الاتحاد أي انتصار في مبارياته الأربع الأولى بالموسم الجديد، وخسر ثلاثًا منها أمام الهلال في كأس السوبر السعودية الشهر الماضي وضد الشباب والقادسية في الدوري إضافة لتعادله مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.