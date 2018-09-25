تركي آل الشيخ يوافق على انتقال كينو نجم بيراميدز إلى نادي الاتحاد السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية، إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، وافق على انتقال البرازيلي كينو نجم الفريق المصري إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ويقدم كينو مستويات ممتازة مع بيراميدز في الدوري المصري.

وقال آل الشيخ إنه رفض عرضًا صينيًّا لشراء كينو مقابل 17 مليون دولار.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن نواف المقيرن رئيس نادي اتحاد جدة طلب اللاعب، وهو ما وافق عليه آل الشيخ.

وغرَّد آل الشيخ بعد خسارة الاتحاد أمام التعاون بخماسية في الدوري السعودي :”في اليومين المقبلين يحسم أخي نواف المقيرن أمر المدرب، وبإذن الله سيكون مميزًا .. سأقف مع أخي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد … جمهور الاتحاد ستسمعون مايسركم … وعد مني!”.

وأعلنت قناة نادي بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح اليوم انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر؛ ما يسهل عملية انتقال اللاعب بشكل أكبر، إذ سيتم البحث عن عقود لأغلب لاعبي بيراميدز.