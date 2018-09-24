المتحدث باسم نادي النصر السعودي: تقنية الفيديو أضرت بالفريق أمام التعاون

انتقد عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر السعودي، حكم مباراة فريقه أمام التعاون، في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وواصل النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على ضيفه التعاون اليوم الإثنين، وجاء هدف النصر قبل ربع ساعة من النهاية عبر المغربي عبدالرزاق حمد الله إثر تسديدة مباشرة في مرمى التعاون بعد تمريرة متقنة من البديل يحيى الشهري.

وكاد الحكم أن يلغي الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي أن حمدالله كان متسللًا لكنه احتسبه في النهاية.

وألغى الحكم هدفًا لحمد الله أيضًا في الدقيقة 26 بداعي تسلل البرازيلي جوليانو دي باولا الذي مرر الكرة إلى المهاجم المغربي.

وكتب مدير المركز الإعلامي للنصر على صفحته بموقع تويتر: “ما حدث من حكم المباراة وسوء استخدامه لتقنية الفار أمر غير مقبول وأضرّ بالنصر كثيرًا”.

وأضاف: “نتمنى من لجنة الحكام ومن الأخوة بالاتحاد السعودي اختيار حكام من النخبة في جميع مباريات الدوري سواء للنصر أو غير النصر”.