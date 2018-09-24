نادي النصر يتخطى التعاون ويواصل مطاردة الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوز صعب 1-صفر على ضيفه التعاون، اليوم الإثنين.

وأحرز البديل جلمين ريفاس هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحافظ على مسيرة انتصارات الهلال حامل اللقب بالفوز على مستضيفه الفتح 3-2 في افتتاح الجولة الرابعة.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات بالعلامة الكاملة في الصدارة، بفارق الأهداف عن النصر، مقابل ثلاث نقاط للفتح في المركز العاشر وخمس نقاط للتعاون في المركز السابع.

جاء هدف النصر قبل ربع ساعة من النهاية عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله، إثر تسديدة مباشرة في مرمى التعاون بعد تمريرة متقنة من البديل يحيى الشهري.

وكاد الحكم أن يلغي الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي أن حمد الله كان متسللًا، لكنه احتسبه في النهاية.

وألغى الحكم هدفًا لحمد الله أيضًا في الدقيقة 26 بداعي تسلل البرازيلي جوليانو دي باولا، الذي مرر الكرة إلى المهاجم المغربي.

واستغل النصر النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد القائد طلال العبسي في الدقيقة 48، بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر التحام مع المغربي نور الدين أمرابط.

وكثف النصر من هجماته بعد مشاركة الشهري بدلًا من إبراهيم غالب، لينجح في صنع هدف الفوز.