هدف مباراة النصر والتعاون.. عبدالرزاق حمدالله يتقدم لـ”العالمي” (فيديو)

تقدم عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك التعاون خلال الدقيقة 74.

وجاء الهدف من انفراد بمرمى التعاون حيث سدد اللاعب كرة قوية في الشباك.

الهدف الاول لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 74

النصر 1 : 0 التعاون ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#النصر_التعاون⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/NWtQh9s8dh — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويبحث نادي النصر عن ثلاث نقاط جديدة عندما يستضيف التعاون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في مباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.

ويطمح النصر في إحكام قبضته على المركز الثاني، ومحاصرة الهلال في صدارة الترتيب، بعدما نجح في تخطي عقبة أُحد في مواجهة الافتتاح، وانتصر بهدف أمرابط في الوقت بدل الضائع، وعاد ليتخطى الفيصلي في مواجهة مثيرة، ولكنه لم يجد أدنى صعوبة في الانتصار على القادسية في المواجهة الأخيرة، محققًا العلامة الكاملة من المباريات الثلاث.