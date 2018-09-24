ريفاس يخطف فوزًا قاتلًا لنادي الهلال على حساب الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

خطف نادي الهلال السعودي فوزًا ثمينًا من مضيفه الفتح، وانتصر بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الهلال المباراة مهاجمًا وسنحت له فرصة خطيرة في وقت مبكر، حينما اخترق لاعبه سالم الدوسري دفاع الفتح وحوّل الكرة للمهاجم الفرنسي بافتيمي غوميز الذي فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 44 ارتكب الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الهلال خطأً قاتلًا بعدما تأخر في إبعاد كرة، ليخطفها الجزائري إبراهيم الشنيحي لاعب الفتح ويتعرض لإعاقة من قبل الحارس العُماني علي الحبسي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، تقدم لها التونسي عبدالقادر الوسلاتي وسددها في الشباك.

الهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر وسلاتي في الدقيقة 43

الفتح 1 : 0 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/3f5X8zwzdI — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وفي الشوط الثاني بدأ الهلال هجومه لتعويض تأخره، وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعدما حوّل عرضية برأسه ارتطمت بالقائم لتعود إليه ويضعها في الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال، ونجح لاعبه كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعدما أكمل تمريرة الجزائري محمد نعماني مدافع الفتح الخاطئة بقدمه في شباك الحارس الأوكراني كوفال

وفي الدقيقة 68 نجح التونسي عبدالقادر الوسلاتي مهاجم الفتح بتسجيل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء، تسبب بها زميله الأوروغوياني ماتياس أغريغاراي.

الهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 68

الفتح 2 : 2 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/8M7j5EnAva — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وعند الدقيقة 94 نجح الفنزويلي ريفاس بتسجيل الهدف الثالث للهلال، بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الشلهوب ليسدد الكرة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 12 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، وبقي الفتح على رصيده السابق 3 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.