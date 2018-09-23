أغضب جمهور نادي الهلال.. أمير سعودي يسخر من لقب نادي القرن مستشهدًا باليوم الوطني الـ 88 لبلاده

أغضب أمير سعودي شاب، وسليل أحد ملوك البلاد الراحلين، جماهير نادي الهلال السعودي بعد أن سخر من لقب ناديهم “نادي القرن” مستشهدًا بالذكرى الـ88 لليوم الوطني السعودي التي تحل اليوم الأحد وترمز لتوحيد المملكة بجغرافيتها الحالية.

وقال الأمير فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في تغريدة مثيرة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “السعودية تحتفل باليوم الوطني = 88 عامًا، الهلال مسمي نفسه نادي القرن = 100 عام. كيف لا تسألني، يمكن الهلال خدم في شروره السنة بسنتين، ههههههههههههههههه”.

https://twitter.com/F_SaifAlNaser/status/1043640322448924673

وأثارت تغريدة الأمير المعروف بكونه أحد جماهير نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال في العاصمة الرياض، ردودَ فعل غاضبة لدى عشاق الهلال الذين دافعوا عن ناديهم وانتقدوا المشجع النصراوي بحدة.

ولم يرد الأمير فهد، وهو طيار عسكري، على هجوم الهلاليين عليه، فيما تصدّى مشجعون للنصر، لتعليقات الهلاليين الغاضبة بردود مشككة في لقب الهلال المثير للجدل؛ ما أشعل سجالًا بين جمهوري الفريقين.

وللهلال شأن أندية سعودية أخرى، أكثر من لقب، بينها “الزعيم” و”الملكي”، وهي سبب دائم لسجالات مستمرة وتنازع على الألقاب مع أندية محلية أخرى وجماهيرها، يزعمون أنهم الأحق ببعض تلك الألقاب، ليبقى الاستقطاب والتنافس بين الأندية وجماهيرها في أوجِه على الدوام.

وتحتفل السعودية في الـ 23 من سبتمبر/أيلول من كل عام، بذكرى اليوم الوطني للمملكة، وتصادف احتفالية هذا العام الذكرى الـ 88 لإعلان الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، توحيد البلاد بمسماها وجغرافيتها الحاليين.

https://twitter.com/Be_likeMe_/status/1043656248594325505

https://twitter.com/PIN2030M/status/1043642841044537344

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