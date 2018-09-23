إيران ترسل ممثلين لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن خلافاتها مع السعودية

قال مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه سيرسل ممثلين عنه إلى الجلسة المقبلة لمحكمة التحكيم الدولية الرياضية” المعروفة بـ”CAS”، بشأن الخلافات الرياضية مع المملكة العربية السعودية.

ونقل القسم الرياضي لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن المسؤول من دون الكشف عن اسمه، قوله: “خلال الأسبوعين المقبلين ستعقد محكمة التحكيم الدولية الرياضية جلسة بشأن موضوع الخلافات الرياضية بين إيران والسعودية”، مضيفاً أن “إيران سوف ترسل ممثلين لحضور الجلسة للدفاع”.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض مباريات الأندية السعودية مع الإيرانية في دوري أبطال آسيا على أرض محايدة.

وكانت آخر جلسة عقدتها محكمة التحكيم الدولية لحل الخلافات بين طهران والرياض فيما يتعلق بالشأن الإيراني في الـ 13 من يوليو/تموز 2017، بمدينة لوزان السويسرية.

وفي حينها، قال الأمين السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، علي رضا أسدي، عقب الاجتماع، لوسائل إعلام إيرانية، إن “جولة المفاوضات بمدينة لوزان كانت سرّيّة، وقدم المفاوضون من السعودية وإيران حججهم وأسباب عدم لعب أيّ منهما على أراضي الآخر منذ عامين”.