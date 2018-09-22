نادي الوحدة يحقق فوزه الأول في الدوري السعودي على حساب الرائد

حقق فريق الوحدة، اليوم السبت، انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث اكتسح ضيفه الرائد بأربعة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وأحرز رباعية الوحدة، البرازيلي فرناندو (هدفين)، ولاعب إريتريا أحمد عبده جابر، والبرازيلي ماركوس غوليرمي في الدقائق 5 و17 و83 و90+5 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق البلجيكي من أصول مغربية ياسين الغناسي في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة إهدار الغناسي ضربة جزاء للرائد في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتقى الوحدة للمركز السادس برصيد 5 نقاط، فيما تجمّد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر المسابقة فريقا الهلال والنصر ولكل منهما 9 نقاط.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.