جدال بين جمهوري النصر والهلال بسبب شعار الوطن على كتفي إدواردو وأحمد موسى

اشتعل سجال جديد بين جمهوري نادي الهلال والنصر؛ بسبب صورة تم تداولها للاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، لا يرتدي فيها شعار السعودية، قبيل انطلاق مباراة الزعيم ضد الباطن، خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

واحتفلت الأندية باليوم الوطني الـ 88 للسعودية في مباريات الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي سميت “جولة الوطن”.

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق مسمى “جولة الوطن” على الأسبوع الثالث من الدوري؛ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني.

وتفاعل اللاعبون مع اليوم الوطني رفقة الجماهير في مدرجات الملاعب التي احتضنت مباريات الجولة.

واستخدمت جماهير الأهلي “تيفو” لأول مرة في الملاعب، عن طريق استخدام أجهزة الدخان وأعلام كبيرة وأدوات تشجيع جديدة احتفاءً باليوم الوطني.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#ادواردو_يرفض_شعار_الوطن”، نشر فيه صورة للاعب خلال الصورة الجماعية للفريق قبل انطلاق المباراة وهو لا يضع الشال باللون الأخضر والمميز للعلم السعودي على كتفه، وهو ما اعتبره بعض الجماهير إهانة.

فيما قام جمهور الهلال بالرد على جمهور النصر الشامت في اللاعب، بتناقل صور لا يظهر فيها اللاعب المحترف النيجيري أحمد موسى واضعًا نفس الشعار، ليشهد الهاشتاغ مشاحنة كلامية بين الجمهورين.

ولكن أحد المشجعين تداول فيديو يظهر إدواردو خلال دخوله للملعب وهو يضع العلم على كتفه، ولكن يبدو أنه أزاله خلال التصوير.

ورد مغرد آخر بصور للاعب البرازيلي أيضًا تظهره واضعًا الشعار بوضوح.

#ادواردو_يرفض_شعار_الوطن

مواضيع النصراوية هالايام:

• كنو يرقص داب

• نبي ملعب الهلال

• ادواردو يرفض شعار الوطن

• عاقبوا جيسوس

• الهلال كيف صار في الصدارة

• التحكيم مع الهلال

• وين عقوبة كنو

هذا الصياح في ثلاث جولات من الدوري فقط

صياحهم طرب.???????? pic.twitter.com/dFN4zY8dBW — ويليام #الهلالي (@Qr1957) September 22, 2018

وقال مغرد: “أيضًا أحمد موسى لم يضع الشعار على كتفه كما هو واضح بالصورة، ولم يتكلم أحد من الزعماء لأنهم يعرفون أنه غير مواطن”.

#ادواردو_يرفض_شعار_الوطن

ايضا احمد موسى لم يضع الشعار على كتفه كما هو واضح ????بالصوره

ولم يتكلم احد من الزعماء لانهم يعرفون إنه غير مواطن

مجموعة سلق وقواطي لاتعرف من الرياضة إلا اسمها أبتلي فيها الوسط الرياضي واصبحت نشازا وبيئة نتنة شوهت وجه الرياضة الجميل . pic.twitter.com/fUplidNuA7 — سلا الخفاق . F (@sala_fa) September 22, 2018

وسخر مغرد من الهاشتاغ، قائلًا: “أنا وجهة نظري يتم فسخ عقودهما مع أنديتهما ونقلهما لنادي الشباب”.

#ادواردو_يرفض_شعار_الوطن واحمد موسى ما لبس الشعار ايضاً ..!!! أنا وجهة نظري يتم فسخ عقودهم مع انديتهم ونقلهم لنادي الشباب 🙂 pic.twitter.com/sffXmka3tG — ابو يعقوب (@FN_147) September 22, 2018

وقال المغرد عساف الخليفي: “أعتقد واضح من خلال الصور من ارتدى شعار الوطن (الشال) ومن لم يرتديه”.

بخصوص #ادواردو_يرفض_شعار_الوطن . اعتقد واضح من خلال الصور من ارتدى شعار الوطن ( الشال ) ومن لم يرتدي الشعار . pic.twitter.com/HZcy4wmgL6 — عساف الخليفي (@assaf74) September 22, 2018

وأشار الملكي أحمد في فيديو نشره: “ركز على آخر لاعب نصراوي أحمد موسى وين شعار الوطن ياولد النصر”.