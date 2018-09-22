جدال بين جمهوري النصر والهلال بسبب شعار الوطن على كتفي إدواردو وأحمد موسى

جدال بين جمهوري النصر والهلال بسبب شعار الوطن على كتفي إدواردو وأحمد موسى

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

اشتعل سجال جديد بين جمهوري نادي الهلال والنصر؛ بسبب صورة تم تداولها للاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، لا يرتدي فيها شعار السعودية، قبيل انطلاق مباراة الزعيم ضد الباطن، خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

واحتفلت الأندية باليوم الوطني الـ 88 للسعودية في مباريات الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي سميت “جولة الوطن”.

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق مسمى “جولة الوطن” على الأسبوع الثالث من الدوري؛ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني.

وتفاعل اللاعبون مع اليوم الوطني رفقة الجماهير في مدرجات الملاعب التي احتضنت مباريات الجولة.

واستخدمت جماهير الأهلي “تيفو” لأول مرة في الملاعب، عن طريق استخدام أجهزة الدخان وأعلام كبيرة وأدوات تشجيع جديدة احتفاءً باليوم الوطني.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#ادواردو_يرفض_شعار_الوطن”، نشر فيه صورة للاعب خلال الصورة الجماعية للفريق قبل انطلاق المباراة وهو لا يضع الشال باللون الأخضر والمميز للعلم السعودي على كتفه، وهو ما اعتبره بعض الجماهير إهانة.

فيما قام جمهور الهلال بالرد على جمهور النصر الشامت في اللاعب، بتناقل صور لا يظهر فيها اللاعب المحترف النيجيري أحمد موسى واضعًا نفس الشعار، ليشهد الهاشتاغ مشاحنة كلامية بين الجمهورين.

ولكن أحد المشجعين تداول فيديو يظهر إدواردو خلال دخوله للملعب وهو يضع العلم على كتفه، ولكن يبدو أنه أزاله خلال التصوير.

ورد مغرد آخر بصور للاعب البرازيلي أيضًا تظهره واضعًا الشعار بوضوح.

وقال مغرد: “أيضًا أحمد موسى لم يضع الشعار على كتفه كما هو واضح بالصورة، ولم يتكلم أحد من الزعماء لأنهم يعرفون أنه غير مواطن”.

وسخر مغرد من الهاشتاغ، قائلًا: “أنا وجهة نظري يتم فسخ عقودهما مع أنديتهما ونقلهما لنادي الشباب”.

وقال المغرد عساف الخليفي: “أعتقد واضح من خلال الصور من ارتدى شعار الوطن (الشال) ومن لم يرتديه”.

وأشار الملكي أحمد في فيديو نشره: “ركز على آخر لاعب نصراوي أحمد موسى وين شعار الوطن ياولد النصر”.

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