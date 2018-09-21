اتحاد الكرة المصري يفجر مفاجأة: مباراة الأهلي والهلال بكأس السوبر المصري السعودي في موعدها (فيديو)

فجّر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة مفاجأة من العيار الثقيل عن مصير لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن فجر اليوم إلغاء لقاء الأهلي والهلال، بسبب مطالب القلعة الحمراء التعجيزية لإقامته، وهاجم الإدارة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، في تصريحات لقناة بيراميدز: “الأهلي سيواجه الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي، الاتفاق تم بين الثلاثي محمود الخطيب رئيس الأهلي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية”.

وأضاف سويلم: “الموضوع تم حسمه نهائيًا الأهلي سيواجه الهلال بينما يلعب الزمالك مع نظيره اتحاد جدة السعودي واثق من هذا الأمر، رغم البيان الذي صدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس بإقامة المباراة بين الزمالك والهلال السعودي”.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الهلال في السادس من أكتوبر المقبل، في المقابل يلعب الزمالك أمام نادي الاتحاد في الخامس من نوفمبر المقبل.