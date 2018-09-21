ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة (صورة)

حقق النادي الأهلي الفوز على ضيفه الحزم بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز هدفي الأهلي حسين علي المقهوي والسوري عمر السومة في الدقيقتين 4 و94 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الحادي عشر.

وأسفرت مباراتان بالجولة اليوم عن فوز الاتفاق على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، والفيصلي على أحد بهدفين دون رد.

ورفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الهلال والنصر ثنائي الصدارة بينما يبقى الفيحاء بدون رصيد.

ورفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط بينما يبقى رصيد أحد خاويا.

ويتصدر المسابقة فريقا النصر والهلال برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: